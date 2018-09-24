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Simav Cevizi pazarın gözdesi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Pazar tezgahlarında yerini alan yeni ürün Simav cevizinin geçen yılki fiyat olan 20-25 TL arasında satılması cevize olan talebi arttırdı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Pazar tezgahlarında yerini alan yeni ürün Simav cevizinin geçen yılki fiyat olan 20-25 TL arasında satılması cevize olan talebi arttırdı.


Bu yıl Hisarcık ve yöresinde ceviz ağaçlarının büyük bir bölümünün don ve kırağıdan zarar gördüğünden rekoltenin çok düşük gerçekleştiğini belirten ceviz satıcısı Ali Osman İnal, “ Simav ilçesinin ceviz yetiştiriciliğine uygun bir iklimi var. Bu nedenle Simav cevizinde verim yüksek olmaktadır. Kabuklu Simav cevizinin kilosunu pazarda geçen yılki fiyat olan 20-25 TL arasında satıyoruz. Kullanım alanı çok geniş olan ceviz, ayrıca birçok hastalığında şifa kaynağı olduğundan halk tarafından tercih ediliyor” dedi.

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