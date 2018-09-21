Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi doktor bekliyor

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 150 yataklı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde 20 uzman doktor kaldığı bildirildi. Özellikle Çocuk ve Kadın Doğum doktorlarına acil ihtiyaç duyulan hastanede, vatandaşların zor anlar yaşadığı belirtildi.

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından 2015 Mayıs ayında temeli atılan Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi 90 tek yatak 30 çift yatak 5 ameliyathane ile 37 poliklinik bulunuyor. 40 uzman doktorun bulunması gereken hastanede 20 uzman doktor görev yaparken, 500 zorunlu hizmet gününü dolduran doktorların da tayin isteme hazırlığında olduğu öğrenildi.

Hasta yakını Yıldırım Karazeybek (64), “5 yıldızlı otel gibi bir hastaneye sahip olan Simav'ın, doktor yetersizliğine tahammülü kalmadı. Özellikle kadın doğum ve çocuk doktorunun yetersiz oluşu sebebiyle, vatandaşlarımız Uşak hastanelerine gitmek zorunda kalıyor. Yetersiz sayıdaki doktorlardan sıra bulamıyoruz, yetkililerden çare bulmalarını istiyoruz” dedi.