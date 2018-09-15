Simav-Emet Karayolu'nun 4. kilometresindeki köprü kazalara davetiye çıkartıyor

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Yeşilova mahallesi yolu üzerindeki köprü kazalara davetiye çıkarıyor. Simav – Emet yolunun 4'üncü kilometresindeki, Simav çayı'nın üzerinde bulunan virajlı köprüde kazalar hız kesmiyor.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların ölüm virajı adı verdikleri köprüde dün meydana gelen kazada, ölümün eşiğinden dönüldüğü belirtiliyor. Her yıl onlarca ölümlü ve yaralamalı kazanın yaşandığı köprüde, Z.B. adlı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 LF 819 plakalı aracının köprü korkuluklarına çarparak durduğu belirtildi. Maddi hasarlı kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Z.B. ile olay yerine gelen vatandaşlar, ölüm virajındaki köprüye çare bulunmasını istiyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.(MEİ-EFE)