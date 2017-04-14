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14 Nisan 2017 11:04

Simav esnafından ‘Kutlu Doğum’ pilavı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ‘Kutlu Doğum Haftası’ münasebetiyle 50 esnafın katkısıyla etli pilav, ayran ve irmik helvası hazırlandı, Üzüm Pazarı Camisi önünde bin 200 kişiye ikram edildi.

Simav esnafından ‘Kutlu Doğum’ pilavı

14 Nisan 2017 11:04

Üzüm Pazarı camisi imam hatibi Hakkı Aksoy, (50) yukarı çarşı ve kapalı çarşıdan 50 esnafın hazırladığı ‘Kutlu Doğum’ ikramlarına hizmet ettiklerini ifade etti. Aksoy, “Her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında kutladığımız ‘Kutlu Doğum Haftası’ etkinlikleri için, cami cemaatimizin isteği doğrultusunda, yemek ikramı yapıldı. 50’ye yakın çarşı esnafımızın katkılarıyla hazırlanan, etli pilav, irmik helvası ile ayranı, camimiz önünde bin 200 kişiye ikram ettik” dedi.


Kutlu Doğum Haftasının hayırlara vesile olmasını dileyen çarşı esnafları, milletin birlik ve bütünlüğünün pekişmesi için dua ettiler. (MEİ-EFE)




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