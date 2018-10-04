Simav Göl Fasulyesi zamma direniyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde yeni hasat edilen, meşhur göl fasulyesinin fiyatı değişmedi. Ülke genelinde fırsatçılık yapanların yanlış davranışlarına katılmayan Simavlı fasulye üreticileri, bu yıl da kuru fasulyenin kilosunu 8 ile 10 TL arasında satıyor.

Kuru fasulyenin bazı alış veriş merkezleri ile halk pazarlarında kilosu 15 ile 20 liraya satıldığını belirten üretici Ömer Gülseren, Ülkemize yapılan ekonomik saldırılardan faydalanmak isteyenlere fırsat vermeyeceklerini ifade etti. Gülseren “ Geçen yıl kilosu 6 ile 8 TL olan kuru fasulye fiyatını, bu yıl mahsulün az olması sebebiyle 8 ile 10 TL arasında satıyoruz. Biz ülkemizi ve ülke insanımızı seviyoruz. Fakirin sofrasından fasulyenin eksik olmaması için biz de zamlara direniyoruz. Simav'ın meşhur, çabuk pişen ve lezzetiyle ün salmış kuru fasulyesini şimdiden alıp kışa hazırlamak gerekir” dedi. (MEİ-EFE)