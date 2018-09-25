Simav İtfaiyesi 151 yaşında

Kütahya'nın termal ilçesi, dumansız şehir Simav'da itfaiyeciler haftası kutlandı. 151 yıllık bir geçmişi olan Simav Belediyesi'nin 23 personelli İtfaiye Müdürlüğü personeli, itfaiyeciler toplu halde haftasına kahvaltı ile başladı. Düzenlenen etkinliğe Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İtfaiye Müdürü Mustafa İşleyen, itfaiye personeli, Meclis üyeleri ve emekliye ayrılan itfaiyeciler katıldı.

Başkan Özkan, itfaiyecilik mesleğinin sorumluluk isteyen ve çok zor şartlar altında icra edilen bir görev olduğunu ifade etti. Özkan” İlçemiz jeotermal enerji sistemi ile ısıtıldığı için, sobadan kaynaklanan yangın vakaları yok denecek kadar azalmıştır. İtfaiye Müdürlüğümüz, 23 personeli, afet ve yangınlara karşı ekipmanları ile 24 saat göreve hazır olmasıyla güven vermektedir. Hakkın rahmetine kavuşan itfaiyecilerimize Allah'tan rahmet, itfaiye personelimize sağlıklı, kazasız görevler diliyorum” dedi. (MEİ-EFE)