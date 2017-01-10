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10 Ocak 2017 14:40

Simav kara teslim

Simav kara teslim

10 Ocak 2017 14:40

Kütahya’nın Simav ilçesinde etkili olan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Simav Belediyesi tarafından ilçe merkezinde kar küreme çalışmaları yapılırken, tuzlama çalışmalarında şimdiye kadar 50 ton tuz kullanıldığı belirtildi.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, tuzlama çalışmaları için sipariş verilen 25 ton daha tuzun yolda olduğunu, toplamda 75 ton tuz kullanılmış olacağını ifade etti. Simav Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, Simav’a bağlı 84 köy yolunun açık olduğunu belirtirken, Kütahyalılar Otobüs İşletmesi Kooperatif Başkanı Yunus Yılmaz, Simav-Kütahya yolunun açık, Simav-Bursa yolu ile Simav-İzmir yolunun kertil mevkii’nin trafiğe kapalı olduğunu, Simav-Uşak yolunun trafiğe açık odlunu belirtti. Karayolları ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü kar küreme ve tuzlama çalışmaları Simav çevre yolunda da devam ettiği öğrenildi.
Simav’da karla mücadele devam ederken, Hisar’dan Simav’ın karlı manzaraları da amatör fotoğrafçıların ilgi odağı oldu (MEİ-EFE)



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