Simav Kent Müzesi açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde 1926 yılında Osmanbey İlk Mektebi olarak eğitim vermeye başlayan tarihi okul Kent Müzesi oldu. Bin 500'den fazla envanterin bulunduğu müze Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir tarafından törenle açıldı.

Açılış törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.Dr.Remzi Gören, Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muammer Gavas, Simav MYO Müdürü Prof Dr. Rüştü Güntürkün, Kütahya İl Kültür Müdürü, Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende açılış konuşması yapan Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün, “Simav her zaman ve her dönemde sosyal ve kültürel açıdan önemli bir merkez olmuştur. Antik dönemde adı Sinas olarak bilinen Simav, Roma döneminde bölgede önemli şehirlerden birisidir. Simav'ın Kent Müzesine emek ve destek veren tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav Kent Müzesinin açılışı sebebiyle katılımcılara teşekkür etti. Özkan, “Kent müzesi çalışmalarını küçükten başlattık ve envanterler topladık. Bu projeyi başlatan benden önceki Belediye Başkanı ve yardımcılarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Yaşadığımız yerleri, coğrafyaları kıymetli kılan hususlar vardır. Onların başında, oranın tarihi, kültürü, yer altı zenginlikleri, yetiştirdiği insanları, üniversiteleri, doğal güzellikleri ve aklınıza gelebilecek birçok güzellikleri vardır. Eğer bunların kıymeti bilinir ve yaşatılırsa, gelecek nesillere aktarılırsa fonksiyon ifade etmiş olur. Güzel Simav'ımızın da tarihinde ve kültüründe yer tutmuş olan binalar, kurumlar mutlaka yaşatılmalı, gelecek nesillere de aktarılmalı” diye konuştu.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Valisi olarak atandığını ifade ederek Simav halkına veda etti. Simav Belediyesi Kent Müzesi'nin açılış sonrası katılımcılar tarafından, gezilerek tören sona erdi.