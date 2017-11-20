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20 Kasım 2017 11:25

Simav Kestanesi görücüye çıktı

Kütahya’nın Simav ilçesinde yetişen, lezzetiyle ünlü kestanesi, ’6.

Simav Kestanesi görücüye çıktı

20 Kasım 2017 11:25

Ulusal Kestane Çalıştayı’nda tanıtıldı. Simav İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat Tokdemir, çalıştaya Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner ile birlikte katıldıklarını ve çalıştayın çok faydalı olduğunu ifade etti.


Tokdemir, “ İlçemizde yıllık yaklaşık olarak 2 bin ton kestane üretimi yapılıyor. Büyük bir bölümü orman arazisi içinde olan kestane ağaçlarından zor koşullarda, çiftçilerimiz tarafından toplanan kestaneler piyasaya sunuluyor. Bu yıl 15 TL den başlayan fiyatla satışa sunuldu. 10 yerleşim yerinde 3 bin çiftçimizi ilgilendiren kestane üretiminden önemli ölçüde gelir elde edilmektedir. İlçemiz sınırları içindeki kestane ağaçlarında görülen dal kanseri başta olmak üzere, kestane üretiminde karşılaşılan zorluklar, çözüm yolları ile tavsiye ve görüşlerimizi içeren sunumu çalıştayda anlattık. Antalya’da düzenlenen 6. Ulusal Kestane Çalıştayı’na bir çok Üniversite ve Araştırma Enstitüsü görevlileri katıldı. Bu çalıştay bizim için oldukça faydalı ve verimli geçti” dedi. (MEİ-EFE)




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