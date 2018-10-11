Simav kestanesi pazardaki yerini aldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kış günlerinin vazgeçilmezi kestane, pazarda tüketiciyle buluştu. Bu yıl 15 TL ile 20 TL arasında satışa sunulan Simav kestanesi doyurucu özelliğinin yanı sıra, kış şartlarının fiziki şartlarına karşı koruyucu olmasından dolayı pazarda ilgi görüyor. Hediyelik gıda olarak da tercih edilen Simav kestanesine kargo şirketleri şimdiden indirim uygulamaya başladı.

Kestane satıcısı Fadime Öz (50), Demirciköy kestanesinin aroması ve lezzetinin çok farklı olduğunu belirtti. Öz, “Bu yıl kestane fiyatları 15 ile 20 lira arasında açıldı. Kış aylarında bu fiyat 25 TL'nin üzerine çıkabilir. Özellikle toptan kestane alımı yapan şirketlere karşı mutlaka önlem alınmalı” dedi.

Simav kestanesini çok sevdiğini belirten Emel Oturakkaya, “Sakinleştirici özelliği ile stres ve depresyon gibi sorunları önlediği gibi vücudu toksinlerden arındıran kestaneyi herkese tavsiye ediyorum. Simav'a geldiğimde kestane alıp hem kendim tüketiyorum, hem de yakınlarıma hediye olarak gönderiyorum" diye konuştu. (MEİ-EFE)