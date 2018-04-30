Simav kestanesine marka tescili

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İlçenin termal kaynaklarının yanı sıra kestane üretimi ile bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Halim, “Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların sonunda, Simav kestanesinin marka olma yolunda önemli bir adım atıldı” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) Simav kestanesini analiz yaptırdıklarını, marka tescilinden ümitli olduklarını ifade etti. (MEİ-EFE)