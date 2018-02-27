Simav kestanesinin fiyatı arttı

Hasadın yapıldığı Ekim ayı sonu itibariyle toptan fiyatı 10 ile 15 lira arasında olan Simav kestanesinin, şu sıralar 20 ile 25 lira arasında satıldığı bildiriliyor.

Kestane satıcısı Şerafettin Damrık, Simav kestanesinin çabuk pişmesi, lezzeti, rengi ve iriliği sebebiyle pazarda alıcısının çok fazla olduğunu ve bu yıl erken tükendiğini belirtti.

Damrık, “Elimizde kalan son kestaneleri de satıyoruz, talep çok ama kestane az kaldı, fiyatlar da artmaya başladı. Önümüzdeki yıl önlem alınıp toptan satışlara bir sınırlama getirilirse, Simav kestanesi yöre insanı ve iç turizmle gelen vatandaşlara yeter de artar, böylece arz talep dengesi bozulmamış olur” dedi. (MEİ-EFE)