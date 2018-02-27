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27 Şubat 2018 11:10

Simav kestanesinin fiyatı arttı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, bu yıl 2 bin ton civarında kestane üretimi yapılmasına rağmen, toptan satış ve ihracat sebebiyle, kestane fiyatlarında yüzde 50’ye varan artışların görüldüğü bildirildi.

Simav kestanesinin fiyatı arttı

27 Şubat 2018 11:10


Hasadın yapıldığı Ekim ayı sonu itibariyle toptan fiyatı 10 ile 15 lira arasında olan Simav kestanesinin, şu sıralar 20 ile 25 lira arasında satıldığı bildiriliyor.


Kestane satıcısı Şerafettin Damrık, Simav kestanesinin çabuk pişmesi, lezzeti, rengi ve iriliği sebebiyle pazarda alıcısının çok fazla olduğunu ve bu yıl erken tükendiğini belirtti.


Damrık, “Elimizde kalan son kestaneleri de satıyoruz, talep çok ama kestane az kaldı, fiyatlar da artmaya başladı. Önümüzdeki yıl önlem alınıp toptan satışlara bir sınırlama getirilirse, Simav kestanesi yöre insanı ve iç turizmle gelen vatandaşlara yeter de artar, böylece arz talep dengesi bozulmamış olur” dedi. (MEİ-EFE)




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