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05 Mayıs 2018 11:23

Simav Meslek Yüksekokulu öğrencileri kep attı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Meslek Yüksekokulu (MYO) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun (SMYO) son sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Simav Meslek Yüksekokulu öğrencileri kep attı

05 Mayıs 2018 11:23


Simav Hükümet Konağı önünden Cumhuriyet meydanına kadar Mehter takımı eşliğinde yürüyen 500 kişilik öğrenci gurubunu, öğrencilerin aileleri ve protokol üyeleri karşıladı.


Mezuniyet töreni ve kep atma etkinliklerine Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı İbrahim Erşil, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Simav MYO Müdürü Doç. Dr. Rüştü Güntürkün, Pazarlar MYO Müdürü Doç. Dr. Sait Dündar Sofuoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temsilcileri, siyasi parti başkanları, Akademik personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim tarafından, MYO birincisi Şeyma Nur Akça ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birincisi Fatih Gül’e başarı ödülleri verildi.


Dereceye giren öğrenciler de ödüllerini Protokol üyelerinin elinden aldılar.


Simav Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Rüştü Güntürkün açılış konuşmasında, “Bugün burada Simav Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun, mezun olan gençlerimizin sevinçlerini paylaşmak ve gençlerimizi şerefle uğurlamak için buradayız” dedi.


Simav MYO okul birincisi Şeyma Nur Akça, “Eğitim sürecinde iyiyi kötüyü ayırt etmeyi, insanlığın değerini, vatana millete yararlı bireyler olmayı öğrendik. Bizlerin yetişmesinde, olgunlaşmasında, meslek sahibi olmamızda yanımızda olan hocalarıma, her türlü maddi manevi desteğini bizden esirgemeyen ailelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


MYO İnsan Kaynakları öğrencisi Yusuf Can, okul arkadaşlarına mezuniyet hayatında başarılar diledi.


MYO İç Mekan Tasarımı öğrencisi Fırat Ekinci, “Simav’da güzel günlerim geçti. Şu anda dikey geçişe hazırlanıyorum. Hayalim İç Mimar olmak” diye konuştu.


Mezuniyet etkinliklerinin sonunda, tüm öğrenciler kep atarak gönüllerince eğlendiler. (MEİ-EFE)




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