Simav MHP Teşkilatı görevden alındı

Milliyet Hareket Partisi'nin (MHP) Simav ilçe yönetiminin, Genel Merkez tarafından görülen lüzum üzerine görevden alındığı bildirildi.

Simav Kaymakamlığı tarafından MHP İlçe Başkanı Zekeriya Sabancı'ya tebliğ edilen görevi sonlandırma yazısı sonrası, yeni atama yapılıncaya kadar eski yönetimin görevde olduğu belirtildi.

Simav MHP İlçe Başkanı Zekeriya Sabancı “24 Haziran seçimleri sonunda partimizin Simav'daki oy kaybını önemli bir etken olarak görüyorum. Biz dava adamıyız, verilen görevi yerine getiriyoruz. Genel Merkez tarafından gönderilen ve görülen lüzum üzerine benim ve 36 yönetim kurulu üyemizin görevine son verildi. Karara olan saygımızla, yeni yapılacak atamama veya seçime kadar görevimizin başında olacağız” dedi. (MEİ-EFE)