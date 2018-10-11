Simav MYO'da doluluk oranı yüzde 100

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Dr. İbrahim Naci Eren yerleşkesindeki Meslek Yüksek Okulu'nun 10 bölümünde, 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci doluluk oranı yüzde 100 olarak bildirildi.

MYO Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, 2018 – 2019 eğitim öğretim döneminde akademik faaliyetlerine tam kadro ile yüzde 100 öğrenci kapasitesiyle başladıklarını ifade etti. Güntürkün “ İdari kadromuz başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımız (STK), iç ve dış tüm paydaşlarımızla yakalamış olduğumuz uyumlu çalışmalar sonucunda 11 bölümde, bin 150 öğrenciye eğitim vermekteyiz. Toprak analiz laboratuarı, elektrik ve elektronik laboratuarları ve bilgisayar laboratuarları ile uygulamalı eğitimlerimiz devam ediyor. 7 yıldan bu yana görev yaptığım süre içinde maddi ve manevi desteğini esirgemeyen eğitim gönüllülerine teşekkürü bir borç biliyorum” dedi. (MEİ-EFE)