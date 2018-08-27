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27 Ağustos 2018 12:15

Simav Öreyler’de birliktelik günü etkinliği

Kütahya’nın Simav ilçesi Öreyler Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Simav Öreyler’de birliktelik günü etkinliği

27 Ağustos 2018 12:15


İzmir Ege Bölgesi Kütahyalılar federasyonuna bağlı İzmir Öreyler Derneği bayramlaşma ve birliktelik pikniği düzenledi.


İzmir Öreyler Dernek Başkanı Hüseyin Akkoç ve Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyon Başkanı Ufuk Aksoy düzenlenen programa katkı sağladı.


Programda davetlilere yemek ve helva ikramı sonrası müzikli eğlence düzenlendi.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, gurbete yaşayan hemşehirli derneklerine, memleketlerinde böyle etkinlik yapmış olmalarından dolayı teşekkür ederek, gurbetteki birlikteliklerinin gurur verici olduğunu söyledi.


Düzenlenen etkinliğe, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Demirciköy Belediye Başkanı Turan Sümer, Kütahyalılar Federasyon Başkanı Ufuk Aksoy, Simav CHP İlçe Başkanı Hasan Koç, Öreyler Dernek Başkanı Hüseyin Akkoç, Avrupa Kütahyalılar Federasyonu ikinci Başkanı ve Wuppertal Kütahyalılar Başkanı İsmail Taşçıoğlu katıldı. (EFE)




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