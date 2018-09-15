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Simav Ovası'nda silajlık mısır bereketi

Kütahya’nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, 2018 yılında bakanlık bütçesinden yapılan proje kapsamında 500 dekarlık alana silajlık mısır tohumu ekildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, 2018 yılında bakanlık bütçesinden yapılan proje kapsamında 500 dekarlık alana silajlık mısır tohumu ekildi. Üreticiler tarafından 4 metreye yakın boyda yetiştirilen mısır çiftçinin yüzünü güldürdü.


Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, yem bitkisi üretimini teşvik ederek, maliyeti azaltıp, hayvan üretimini artırmak için hazırlanan proje sonunda üreticilerin memnun olduklarını ifade etti. Tokdemir, “Proje kapsamında 500 dekarlık alana ekilmek üzere çiftçilerimize dağıttığımız silajlık mısır tohumları bereketiyle yetişti. 4 metreye yakın boya ulaşan silajlık mısırdan üreticimiz yüksek verim aldı” dedi.


Silajlık mısırın hayvanların beslenmesinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen üreticiler, yem maliyetlerinin düştüğünü söylediler. (MEİ-EFE)

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