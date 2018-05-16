Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu ilk mezunlarını verdi

Simav Hükümet Konağı Salonu’nda gerçekleştirilen yıl sonu mezuniyet töreninde, sergilenen el becerisi eserler göz doldurdu.

Mezuniyet etkinliğine, Simav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Resul Çatal, Mehmet Yavuz, Özgür Yıldız, Hasan Atalay, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı İbrahim Erşil, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Sosyal Hizmetler Kuruluş Müdürü Bilge Sapmaz, Belediye Meclis üyesi İklima Gündüz, Kurum Müdürleri ve Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Tayyar Madak katıldı.

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu Seramik ve Cam Teknolojisi öğretmeni Ayşegül Kahraman, okulun lise düzeyinde eğitim verdiğini ifade etti. Kahraman, “Bu yıl ki ürünlerimizde güzel işler ortaya çıktı, 2 bin’den fazla eser ürettik, eserlerden bir tanesini Bakanlık siparişi olarak ürettik. Öğrencilerimiz çalışkan ve verimli, çalışınca her şey oluyor” dedi.

Özel Eğitim Mesleki Eğitim mobilya bölümü son sınıf öğrencisi Erhan Yiğit, Makine ile oyma çalışmaları ve değişik eserler yaptıklarını söyledi.

Mobilya bölümünden mezun olan Ali Sarıkaya, eskiden bisiklet ve motorların olmadığı zamanlarda çocukların oynadığı tahta araba ürettiğini ifade etti. Sarıkaya, “Okulumuzun mobilya bölümünde bir şeyler öğrendik, güzel işler yaptık. İnşallah ileride kendi atölyemi de açabilirim” diye konuştu.

Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okul Müdürü Tayyar Madak, “Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde, biz dört yıldır şenlik olarak bu programı yapmaktayız, her yıl ki şenlikte bir konsept belirliyoruz. Bu yıl mezuniyet programı hazırladık. Çünkü ilk mezunlarımızı veriyoruz, ilk göz ağrılarımızı mezun ediyoruz. Bu gün hem çok mutluyuz, kendi çocuklarımızı mezun ediyoruz, ama çocuklarımızdan ayrıldığımız için hüzünlüyüz, onlar bizim kendi çocuklarımız, onlarla birlikte dört yılı geçirdik, güzel günler yaşadık. Bu sene KPSS ‘na onlarla hep birlikte gittik, beraber sınava girdik. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız. Özel eğitim haftası tüm engellilere kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Özel Eğitim Mehter Takımı’nın gösterileri ve öğrencilerin hazırladıkları tiyatro ve zeybek oyunları etkinliklerinin ardından ikramlar yapılarak, program sona erdi. (MEİ-EFE)