Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 11:09

Simav Panayırı 31 Ağustos’ta

Kütahya’nın Simav ilçesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen panayır, 31 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında 86.

Simav Panayırı 31 Ağustos’ta

06 Ağustos 2018 11:09

kez yapılacak. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, panayır alanında esnaflar tarafından kiralanacak stantlara ait yer satış ihalesinin, 12 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da panayır alanındaki çay bahçesinde yapılacağını ifade etti.


Özkan, “Bu yıl 86. düzenleyeceğimiz geleneksel Simav panayırımızdaki yer satış ihalesi, peşin bedelle yapılacak. Simav ile çevre il ve ilçelerin yoğun ilgi gösterdiği panayırımızda bu yıl, ücretsiz halk konserleri, okçuluk yarışması, trap atış yarışması, yağlı güreş, yamaç paraşütü, cirit müsabakaları, sosyal ve kültürel etkinliklerle bir çok alanda sergilere yer vereceğiz. Simav panayırı esnaflarımıza ve halkımıza hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç