Simav Panayırı 31 Ağustos’ta

kez yapılacak. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, panayır alanında esnaflar tarafından kiralanacak stantlara ait yer satış ihalesinin, 12 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da panayır alanındaki çay bahçesinde yapılacağını ifade etti.

Özkan, “Bu yıl 86. düzenleyeceğimiz geleneksel Simav panayırımızdaki yer satış ihalesi, peşin bedelle yapılacak. Simav ile çevre il ve ilçelerin yoğun ilgi gösterdiği panayırımızda bu yıl, ücretsiz halk konserleri, okçuluk yarışması, trap atış yarışması, yağlı güreş, yamaç paraşütü, cirit müsabakaları, sosyal ve kültürel etkinliklerle bir çok alanda sergilere yer vereceğiz. Simav panayırı esnaflarımıza ve halkımıza hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)