Simav Panayırı 86. kez açıldı

Leylekkürü Mevkiindeki açılış törenine, Simav protokolü ve davetliler katıldı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “86. Geleneksel Simav Panayırı, 1932 yılından beri geleneksel olarak yapılan bir sosyo kültürel, ticari bir faaliyet yapanlara, icat edenlere Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. 1932 yılında böyle bir ticari faaliyeti, böyle bir kültür faaliyetini yapıp düşündükleri için” dedi.

Hafız İsmail Ak tarafından yapılan dua ile açılış kurdelasının kesilmesinden sonra, Eynal Mehteran ekibinin gösterileri ve Kırgızistan kadınlar korosunun sunumu yer aldı.

Protokol mensupları panayır alanını gezerek sergilenen ürünler hakkında katılımcılardan bilgi aldı.

Bu arada, Simav Eynal Yamaç Paraşütü pilotlarını gösteri uçuşları ilgiyle izlendi.

Ücretsiz halk konserleri, okçuluk yarışmaları, trap atışları, yağlı güreşler, yamaç paraşütü, cirit müsabakaları gibi sosyal etkinliklerin yer aldığı 86’ıncı Simav ticaret ve turizm panayırı 9 Eylül tarihine kadar devam edecek. (MEİ-EFE)