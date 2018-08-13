Simav panayırı için, 483 dükkanın yer satış ihalesi yapıldı

kez düzenlenecek olan geleneksel Simav panayırı için yer satış ihalesi, Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ın başkanlığında, panayır alanında yapıldı.

Belediye Meclis Üyeleri, Encümen Üyeleri ve vatandaşların huzurunda 483 dükkanın, 10 günlük kiralama ihalesi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Süleyman Özkan, yer satış ihalesi sonunda yaklaşık 600 bin TL gelir beklendiğini ifade etti. Özkan, “ 86.’sını düzenleyeceğimiz panayırımızın kazasız, belasız geçmesini temenni ediyorum. Simavlı ve ilçe dışından ihaleye katılan esnaflarımıza teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum” dedi.

Panayır dükkan ihalesine katılan Ergün Yıldırım ve Nurullah Pınar, panayır alanı D-2 bloktan birleşik 10 dükkan için, 10 günlük kira bedeli olarak 9 bin lira ödediklerini belirtirken, Fatih Koç, 3 dükkan için 5 bin lira verdiklerini söyledi. (MEİ-EFE)