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18 Eylül 2017 10:08

Simav Panayırı’nda son gün indirimine yoğun ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen panayır etkinliklerinde, esnaflar son gün indirimi yapıyor.

Simav Panayırı’nda son gün indirimine yoğun ilgi

18 Eylül 2017 10:08

Bu yıl 85’incisi düzenlenen Simav Panayırı’nın son gününde vatandaşlar doyasıya alış veriş yaptı. Tuhafiye, kavafiye ile ev eşyasındaki süper indirimleri gören vatandaşlar, bir yıllık ihtiyaçlarını temin etti.


Panayır esnaflarından çorapçı Abdullah ve İsmail Demir kardeşler, her yıl Simav panayırında stant açtıklarını ve kazançlı bir panayır geçirdiklerini belirttiler. Demir kardeşler, “Biz Simavlılara hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Son gün indirimi olarak 5 adet kaliteli çorabı 5 TL olarak satıyoruz, bazen parası olmayan vatandaşlara da ücretsiz çorap dağıttık. Simavlılardan ve Simav Belediyesi’nin hizmetlerinden memnunuz. Önümüzdeki yıl yine Simav panayırındayız” dediler.


Simav Panayırı’nın hemen ardından okulların açılması sebebiyle, vatandaşlar eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını da panayır pazarından yaptılar. (MEİ-EFE)




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