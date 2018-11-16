Simav Sosyal Hizmetler Merkezinden Başkan Özkan'a ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Simav Sosyal Hizmetler Merkezi Kuruluş Müdür Vekili Bilge Sapmaz ve İklime Gündüz ile beraberindeki öğrenciler; Başkan Süleyman Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Simav'daki sosyal hizmetler hususunda görüşmelere yer verildi. Müdür Vekili Sapmaz ve beraberindeki öğrenciler Başkan Özkan'a, kentteki sosyal Belediyecilik konusunda yaptığı çalışmalar için teşekkür ettiler.

Başkan Özkan, ziyaretçi öğrencilerle birlikte yapılan ziyaretten memnun olduğunu belirterek, öğrencilere hediye takdim etti. (MEİ-EFE)