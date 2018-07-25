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25 Temmuz 2018 10:58

Simav Teknoloji Fakültesi’nden spora destek

Kütahya’nın Simav ilçesinde, üniversite yönetiminden yaz okullarına destek kararı çıktı.

Simav Teknoloji Fakültesi’nden spora destek

25 Temmuz 2018 10:58

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof Dr. Muammer Gavas, Muradınlar mahallesinde oturan öğrencilerin futbol çalışmaları ve antrenmanları için kampus sahalarını yaz spor okullarına açtıklarını belirtti. Gavas “ İlçemizdeki çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik açılan yaz spor okullarının faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla, kampüs içindeki kapalı spor salonumuzu ve halı sahamızı hizmete sunduk. Geleceğimizin gençlerine, spor tesislerimizle desteğimiz devam edecek” dedi. (MEİ-EFE)




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