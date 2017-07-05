Simav’a Fitness Salonu

Daha önce özel sektör tarafından işletilen salon, belediye tarafından satın alınıp 15 adet modern spor aleti ilave edilerek, birçok spor branşının yapılabileceği bir salon oluşturuldu.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ın yanı sıra ilçe protokolünün de katıldığı açılışta bir konuşma yapan Başkan Süleyman Özkan, sağlıklı nesiller, sağlıklı yaşam adına belediye hizmeti olarak bir spor merkezi açtıklarını belirtti.

Özkan, “Açmış olduğumuz spor ve sağlıklı yaşam merkezi, hem bayanlara hem de baylara haftanın belirli günlerinde hizmet verecek. Aylık ücreti 30 TL olan spor ve sağlıklı yaşam merkezi halkımıza hayırlı olsun, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Özkan yaptığı konuşmanın ardından fitness salonunun açılış kurdelasını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güner ile birlikte kesti.

Protokol ve davetliler salondaki spor aletlerini bir süre kullandı. Salondaki spor aletlerini kullanan bayan davetliler, Simav için önemli bir eksikliğin giderildiğini ve çok memnun olduklarını, herkese tavsiye ettiklerini söylediler.

Fitness Salonu Antrenörü Yıldıray Kaya, 15 adet modern spor aletinin tanıtımı ve kullanımını gösterirken, davetlilere meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. (MEİ-EFE-