Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 10:45

Simav’a Fitness Salonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ın girişimleriyle kurulan Fitness Salonu hizmete açıldı.

Simav’a Fitness Salonu

05 Temmuz 2017 10:45

Daha önce özel sektör tarafından işletilen salon, belediye tarafından satın alınıp 15 adet modern spor aleti ilave edilerek, birçok spor branşının yapılabileceği bir salon oluşturuldu.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ın yanı sıra ilçe protokolünün de katıldığı açılışta bir konuşma yapan Başkan Süleyman Özkan, sağlıklı nesiller, sağlıklı yaşam adına belediye hizmeti olarak bir spor merkezi açtıklarını belirtti.


Özkan, “Açmış olduğumuz spor ve sağlıklı yaşam merkezi, hem bayanlara hem de baylara haftanın belirli günlerinde hizmet verecek. Aylık ücreti 30 TL olan spor ve sağlıklı yaşam merkezi halkımıza hayırlı olsun, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.


Özkan yaptığı konuşmanın ardından fitness salonunun açılış kurdelasını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi ve AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Güner ile birlikte kesti.


Protokol ve davetliler salondaki spor aletlerini bir süre kullandı. Salondaki spor aletlerini kullanan bayan davetliler, Simav için önemli bir eksikliğin giderildiğini ve çok memnun olduklarını, herkese tavsiye ettiklerini söylediler.


Fitness Salonu Antrenörü Yıldıray Kaya, 15 adet modern spor aletinin tanıtımı ve kullanımını gösterirken, davetlilere meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. (MEİ-EFE-




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:20
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!