Simav’a Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Belediye başkanı Süleyman Özkan, Turistik Eynal Kaplıcalarına Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılması için yer tespitleri girişimlerini başlattıklarını ifade etti.

Başkan Özkan, “Çağın gereklerine uygun büyük bir yatırımın planlamasını yaptık. Dünyaca ünlü Turistik Eynal Kaplıcaları’na yapılması planlanan Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tedavi masraflarını devlet karşılayacak. Türkiye’de 250’ye yakın kaplıca tesisindeki uygulamalara benzer bir şekilde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bağlantılı bir tedavi sistemi uygulanacak. Özellikle romatizmal hastalıklar, siyatik, bel ve boyun fıtığı, kireçlenme gibi hastalıkların tedavilerinin öncelikli olmasını planladığımız Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımı için kararlıyız” diye konuştu.

Simav Eynal Kaplıcalarında yapılması planlanan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi için yer tespit çalışmalarına, AK Parti Simav İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Eczacı Ahmet Kulat, esnaf Mustafa Türe, Güney Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim İlhan, Çitgöl Beldesi Belediye Başkanı Yüksel Ünal, İl Genel Meclisi üyesi Kahraman Aktay ve Gazi Bülbül katıldı. (MEİ-EFE)