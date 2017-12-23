Simav’a Kültür Merkezi

Simav Yeni Garaj Camii İmam Hatibi İsmail Ak tarafından yapılan duanın ardından kurban kesilerek inşaata başlama butonuna basıldı.

Eski Halk Eğitimi Merkezi binasının bulunduğu 3 bin 897 metre karelik alanın 668 metrekaresine yapılacak Simav Kültür Merkezi yapımı için düzenlenen törene, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ak Parti Simav İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas, Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç.Dr. Rüştü Güntürkün, daire müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, törende yaptığı konuşmada, “Bir önceki dönemde projelendirilen, 3 bin 690 TL ihale bedelli Kültür Merkezi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetişmesini istiyoruz. Kültür Merkezi’nde 90 kişilik cep sineması, sergi salonu, fuaye derslikler, kütüphane, el sanatları salonu, bay-bayan fıtness salonu, müzik salonları, resim atölyesi, bilgisayar salonu, bilgi işlem servisi, 295 kişilik çok amaçlı konferans salonu bulunacak. Simav halkına hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)