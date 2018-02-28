Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 10:40

Simav’a özel kolonya üretildi

Kütahya’nın Simav ilçesi Belediye Başkanlığı tarafından ’Kestane Rüyası’ adıyla, Simav’a özel kolonya imal ettirildi.

Simav’a özel kolonya üretildi

28 Şubat 2018 10:40

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Meclis kararıyla belirlenen isim ve kolonya cinsinden sonra, ilçenin önemli bir tarım ürünü olan kestane simgesiyle bir kolonya imal ettirdiklerini söyledi.


Başkan Özkan, “Simav’a özel olarak üretilen Kestane Rüyası isimli kolonyasını, AK Parti Simav İlçe Başkanı Adil Biçer ile birlikte Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’ e takdim ettik. Hoş kokusuyla beğeni toplayan kolonyayı, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muammer Gavas ve Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç.Dr. Rüştü Güntürkün’e sunarak, görüşlerini aldık. ’Kestane Rüyası’ kolonyasının, Simav’a özgü bir hediyelik olmasını temenni ediyoruz” dedi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç