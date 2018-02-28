Simav’a özel kolonya üretildi

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Meclis kararıyla belirlenen isim ve kolonya cinsinden sonra, ilçenin önemli bir tarım ürünü olan kestane simgesiyle bir kolonya imal ettirdiklerini söyledi.

Başkan Özkan, “Simav’a özel olarak üretilen Kestane Rüyası isimli kolonyasını, AK Parti Simav İlçe Başkanı Adil Biçer ile birlikte Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’ e takdim ettik. Hoş kokusuyla beğeni toplayan kolonyayı, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muammer Gavas ve Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç.Dr. Rüştü Güntürkün’e sunarak, görüşlerini aldık. ’Kestane Rüyası’ kolonyasının, Simav’a özgü bir hediyelik olmasını temenni ediyoruz” dedi. (MEİ-EFE)