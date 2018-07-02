Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 11:37

Simav’a şehir hamamı

Kütahya’nın Simav ilçesindeki otogar bahçesinde yaklaşık 10 yıl önce projelendirilen şehir hamamı hizmete açıldı.

Simav’a şehir hamamı

02 Temmuz 2018 11:37

Simav Belediye Başkanlığı tarafından 225 bin lira harcanarak yapılan hamam, erklere ve bayanlara 25’er kişilik iki ayrı bölümden oluşuyor.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, erkeklere ve bayanlara ayrılan iki bölümlü şehir hamamının gün boyu hizmet verdiğini belirterek, geçen yıl restorasyonu yapılan Babukbey hamamının da yakın bir tarihte açılacağını ifade etti.


Yeni yapılan hamamın işletmecisi Nedim Özdemir “ 20 yıldan bu yana Çitgöl kaplıcalarında hamam işletmeciliği yapıyordum. Simav’da beklenen şehir hamamının işletmeciliğini eşim Gamze Özdemir ile yapmaya başladık. Erkeklere 5 lira olan hamam ücreti, bayanlara, öğrencilere ve engellilere 4 lira olarak belirlendi. Temmuz ayının ilk gününde, şehit ailelerine ücretsiz olarak hamam hizmeti vermeye başladık” dedi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç