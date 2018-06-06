Simav’a yeni bölümler

Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas, yeni açılarak eğitime başlayacak olan Makine Mühendisliği Bölümü, 44’ü örgün, 44’ü de ikinci öğretim olmak üzere toplam 88 öğrenciye kapılarını açacağını belirtti.

Simav Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO) açılacak Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümünün, ilk yılında 40 öğrenciye eğitim vereceği, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SMYO) Fizyoterapi bölümüne ise 60 öğrencinin alınacağı bildirildi. (MEİ-EFE)