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06 Haziran 2018 12:18

Simav’a yeni bölümler

Kütahya’nın Simav ilçesindeki, Dumlupınar Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu’na (SMYO) açılan yeni bölümlere 2018-2019 akademik yılında toplam 188 öğrenci alınacağı bildirildi.

Simav’a yeni bölümler

06 Haziran 2018 12:18


Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Gavas, yeni açılarak eğitime başlayacak olan Makine Mühendisliği Bölümü, 44’ü örgün, 44’ü de ikinci öğretim olmak üzere toplam 88 öğrenciye kapılarını açacağını belirtti.


Simav Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO) açılacak Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümünün, ilk yılında 40 öğrenciye eğitim vereceği, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SMYO) Fizyoterapi bölümüne ise 60 öğrencinin alınacağı bildirildi. (MEİ-EFE)




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