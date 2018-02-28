Simav’da 28 Şubat manşetleri sergisi

Açılan sergiyle, 28 Şubat sürecinde yaşanan olaylar ve gazete manşetlerine yansıyan haber başlıkları katılımcılara hatırlatıldığı belirtildi.

Sergiye, DPÜ Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof Dr. Muammer Gavas, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ÜniAk (Üniversiteli Ak Gençlik) Başkanı Ceyhun Şen, Öğretim Görevlileri ve öğrenciler katıldı.

28 Şubat sürecini unutturmamak adına düzenlenen sergide, ÜniAk Başkanı Ceyhun Şen tarafından, 28 Şubat’ta yaşananların, Türk Milleti’nin değerlerine ve inançlarına yapılmış vahim bir darbe olduğu vurgulandı.(MEİ-EFE)