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04 Eylül 2018 11:28

Simav’da 4 Eylül kurtuluş coşkusu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 96’ıncı yıl kurtuluş şenlikleri coşkuyla kutlandı.

Simav’da 4 Eylül kurtuluş coşkusu

04 Eylül 2018 11:28

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye başkanı Süleyman Özkan, Ak Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, protokol, gaziler ve çok sayıda Simavlı vatandaşın katıldığı 4 Eylül kurtuluş şenliklerine, Simav’ın Sarı ve Mor zeybekleri ile misafir halk oyunları ekipleri de destek verdi.


Simav Belediye meydanında gerçekleştirilen kurtuluş şenlikleri, sarı ve mor zeybeklerin karşıyaka tepesinden Simav’a inişiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Cumhuriyet meydanına kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Burada yapılan halk oyunları gösterisi sonunda kortej yürüyüşü panayır alanında tamamlandı.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ın konuşması ve misafir olarak gelen Kırgızistan, Edirne ve Bursa halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile son buldu. (MEİ-EFE)




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