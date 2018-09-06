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06 Eylül 2018 10:30

Simav’da 86’ıncı geleneksel yağlı güreş turnuvası

Kütahya’nın Simav ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen yağlı güreş turnuvasına yoğun katılım gerçekleşti.

Simav’da 86’ıncı geleneksel yağlı güreş turnuvası

06 Eylül 2018 10:30


Türkiye’nin tanınmış 28 başpehlivanının yanı sıra, minikler, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük, orta, büyük ve baş altı gruplarında güreşçiler turnuvaya katıldı. Ordu güreşçilerinden Recep Kara’nın başpehlivan olduğu yağlı güreş turnuvasında, Balıkesir güreşçilerinden Mahsun Bilgiç ise tozkoparan güreşçilerinin tamamını yenerek birincilik madalyasını aldı.


Genç güreşçi Mahsun Bilgiç, güreşlere Balıkesir’in Gönen ilçesinden geldiğini belirterek, “Aslen Balıkesirliyim, ancak Gönen’de idman yapıyorum. Hocam Gökhan Kalkan ile birlikte 3 senedir çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce kamp dönemindeydim. Bu turnuvaya iyi hazırlandım, geldik nasibimizi aldık birinci oldum, şükürler olsun. Diğer güreşlere de hazırlanmaya devam edeceğiz” dedi.


Simav Belediyesi Meclis Üyesi Nurullah Çakan tarafından verilen madalya töreninde konuşan güreş antrenörü Gökhan Kalkan ise, “Simav’a güreş yapmak için geldik, sürekli antrenman yaparak çalışıyoruz. Mahsun ve Hasan ile çok çalıştık. Bunlar geleceğin başpehlivanları olacak” diye konuştu.


Simav Belediye Başkan Vekili Ramazan Sarı da, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Simav yağlı güreşlerinin kazasız belasız tamamlandığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.




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