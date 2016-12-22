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22 Aralık 2016 10:21

Simav’da ’aç-kapa tüneli’ trafiğe açıldı

Simav’da ’aç-kapa tüneli’ trafiğe açıldı

22 Aralık 2016 10:21

Kütahya’nın Simav ilçesinde yapımını tamamlanan ’aç-kapa’ ismi verilen tünel hizmete sunuldu.
Projeyi hayata geçiren ME-YU şirketinin sorumlusu Süleyman Özönal (42), 1 Mart 2016 da başlayan aç-kapa tünel inşaatının tamamlandığını, toprakla örtülme işinin bitirildiğini ve tünelin önceki gün trafiğe açıldığını belirtti. Özönal, “Tünel İnşaatını, sağlıklı ve kazasız bir şekilde tamamladık. Duble yol yapımına uygun olarak çift yönlü yapılan tünelin bir bölümünü trafiğe açtık” dedi.
Aç-kapa tünelinin trafiğe açılması ile ilgili görüşlerini açıklayan Kütahyalılar Otobüs İşletmesi Kooperatif Başkanı Yunus Yılmaz, Uğurlugüme virajına yapılan tünelin trafik akışını çok rahatlattığını söyledi. Yılmaz, “ Bir çok ticari ve özel aracın kaza yaptığı Uğurlugüme virajına, yapılan tünel için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun “ diye konuştu. (MEİ-EFE)



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