3 yıldır uygulanan programı yakından takip ettiğini belirten Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Bu yıl Osmanbey Ortaokulunda başlatılan kursları yerinde inceledi. 250 öğrencinin kaydı ile başlatılan kurs öğrencileri sohbet eden Kaymakam Halim, Öğrencilerin kurslara olan ilgi ve memnuniyetinin sevindirici olduğunu söyledi. Halim, “İlçe Müftülüğümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim görevlilerini ve idarecilerini tebrik ediyorum“ dedi.

Osmanbey Ortaokulundan 8’inci sınıfa geçen kursiyer öğrenci Damla Işık, “Kur’an Kursları başladığında ilk amacım TEOG sınıflarında yer almaktı, geçen sene bu kurslara katılan arkadaşlarımın başarılı olduklarını gördüm, hocama güveniyorum. Üç yıldan bu yana devam eden bu kurslarda ben de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarılı olacağıma inanıyorum “ dedi. Kursiyer öğrencilerden Nursena Kaymaz, “3 yıldan bu yana devam eden bu kurslarda başarılı sonuçlar elde ediliyor, Türkiye’de bir ilk’e imza attık, bu yüzden çok mutluyum, TEOG sınavında inşallah yüzde yüz başarılı olacağım“ diye konuştu.

Simav İlçe Müftülüğünün İlahiyat mezunu Kur’an kursu görevlisi Ayşe Türköz, 3 seneden bu yana uyguladıkları, özel TEOG sınıfı çalışmalarında bu yıl da yüzde yüz başarı elde edeceklerine inandıklarını ve öğrencilerine de güvendiğini ifade etti. Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği tarihler çerçevesinde, 12 Haziran tarihi itibariyle Müftülüğümüze bağlı tüm cami ve Kur’an kurslarımızda, yaz Kur’an kurslarımızı başlattık. 3 yıl önce programladığımız TEOG sınıfı uygulaması bu yıl da devam ediyor. 7’inci sınıftan 8’inci sınıfa geçen öğrencilerimize, yaz Kur’an kursu müfredatının dışında 8’inci sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları, din görevlilerimiz tarafından anlatılıyor. Bunun bir ihtiyaç olduğunu, velilerimizin son derece memnun olduklarını gördük, bu yıl da devam ettiriyoruz. 8’inci sınıf öğrencilerimizden bir çoğu, TEOG sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının tamamını doğru cevaplamaktadır, bu da bizi son derece mutlu ve bahtiyar kılmaktadır “ ifatelerini kullandı.

Yaz Kur’an Kursunun TEOG sınıfı öğrencileri, ’TEOG’da yüzde yüz başarı’ sloganı ile söz verdiler.