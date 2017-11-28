Simav’da ağaçlara kuş yuvası

Simav Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen proje, kuşlar için kışa hazırlık olurken, kentin muhtelif köşelerini de görsel olarak renklendirdi. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, kuşların korunması için insan elinin uzanamayacağı uygun ağaçlara özel tasarlanmış kuş yuvalarını astıklarını ifade etti. Özkan yaptığı açıklamada “ Bu proje ile ilçemizdeki kuruyan ağaçlara astığımız rengarenk kuş yuvaları ile güzel bir görünüm kazandırıyoruz. Özellikle kış aylarında kuşların korunması için özel tasarımla hazırlanan yuvaları ile doğal yaşamı koruyup çevreye sahip çıkıyoruz” dedi.

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından sık sık söz ettiren Simav Belediyesi’nin, ağaçlara astığı kuş yuvaları şimdiden büyük ilgi görüyor. (MEİ-EFE)