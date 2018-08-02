Simav’da ’Askıda Ekmek’ projesi

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından projelendirilen yardımlaşma hareketi için, Simav MHP İlçe Başkanı Zekeriya Sabancı ve teşkilat mensupları tarafından ekmekçi esnaflarına bilgi verildi. Askıya konulan her ekmeğin mazlumları sevindireceği, sofraları şenlendireceği anlatıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Simav İlçe Başkanı Zekeriya Sabancı, Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere taşıyacaklarını belirtti. Sabancı, "Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin hazırladığı ‘Askıda Ekmek Projesi’ni biz de Simav’da hayata geçirdik. İnanç ve iman ölçülerimizle Türk kültürünü gelecek nesillerimize taşıyacağız. Türk toplumculuk anlayışının kutlu bir tezahürü olan ekmek ile yardımlaşmaya katılan tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi. (MEİ-EFE)