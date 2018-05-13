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13 Mayıs 2018 10:20

Simav’da ’Bahar koşusu’na ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, büyük hayır etkinlikleri kapsamında Simav Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Halk Bahar Koşusu’na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Simav’da ’Bahar koşusu’na ilgi

13 Mayıs 2018 10:20

Simav Belediyesi önünden başlayıp, 2 bin 100 metrelik parkurda yapılan koşu Cumhuriyet meydanında sona erdi. 3 kategoride yapılan halk bahar koşusuna Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, kurum müdürleri, öğrenciler ve 200’den fazla vatandaş katıldı.


Halk bahar koşusu sonunda, 15-24 yaş arası bayanlarda Ceren Akmeşe , erkeklerde Harun Şimşek, 25 – 34 yaş arası erkelerde Ahmet Dündar, 35 yaş üzeri bayanlarda Fatma Meriç, 35 yaş üzeri erkeklerde Şenol Güngör bitiş çizisini önce geçerek 1’inci olurken, Şevval Onat, Osman Karabudak, Ömer Yiğit, Özge Çınkı, Ömer Küçükkeleş 2’inci, Ebrar Kuzu, Abdullah Karadeniz, Özgür Taşkın, Ufuk Bilgin, Gökhan Zengin kendi kategorilerinde 3’üncü oldular.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “Geleneksel Simav büyük hayır ve toplu sünnet töreni etkinlikleri çerçevesinde, bahar koşusunu bu sene ilk defa düzenledik. Bütün yaş guruplarını kapsayacak şekilde bir nostalji yaşanmasını arzu ettik. Sporcularımıza, gençlerimize, arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.


Halk bahar koşusu birincisi Ceren Akmeşe, düzenlenen koşuda birinci olduğunu ve çok mutlu olduğunu ifade etti.


Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, “Bugün güzel bir etkinlik oldu, spor için bir bahane oldu. Katılımcıların çoğu öğrencilerimizden oluştu. Bu etkinliği düzenleyen Belediye Başkanımıza ve bütün ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Simav’da düzenlenen halk bahar koşusu’nda ilk üç dereceyi alanlara, Simav Belediye Başkanlığı tarafından Eynal Kaplıcalarında 3 gün tam pansiyon konaklama ödülü verildiği bildirildi. (MEİ-EFE)




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