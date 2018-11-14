Simav'da 'Balonlu' farkındalık

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Dünya Diyabet Günü' nedeniyle Simavlı kadınlar tarafından balonlu farkındalık hareketi oluşturuldu. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte basın açıklaması yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak,“Diyabet, zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilmektedir. Dünya istatistiklerine göre Diyabet, bizim ülkemizde iki kat daha fazla. Bu kadar ciddi komplikasyonları olan diyabetin önlenmesi ve halk sağlığının korunması için tüm dünyada olduğu gibi biz de Simav'da diyabetli hastalara balon dağıtarak farkındalık oluşturduk” dedi.

Etkinliğe katılan 6 yıllık diyabet hastası Halise Kaldırım, "Bugün hastaneye şeker ölçümü için gidiyordum. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Bizler şeker hastası olarak ilgi ve alaka bekliyoruz, özelliklerde diyabet merkezlerinin her yerde kurulmasını istiyoruz” diye konuştu. (MEİ-EFE)