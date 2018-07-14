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14 Temmuz 2018 12:23

Simav’da bedava döner

Kütahya’nın Simav ilçesinde Tabakhane Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi’nde hizmete açılan çorbacı, ilk gününde vatandaşlara bedava döner ve ayran dağıttı.

Simav’da bedava döner

14 Temmuz 2018 12:23

Bedava dönere en çok çocuklar ilgi gösterdi. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu ve Çitgöl Belediye Başkanı Yüksel Ünal ile çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreninde, vatandaşlara 100 kilo döner ve ayran dağıtıldı.


Yeni açılan çorbacı işyerinin sahibi İsa Cantürk (31), 17 yıldan bu yana lokanta işlerinde çalıştığını belirtti. Cantürk, “ İlçemize yeni bir işyeri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kaliteli ve lezzetli çorbanın adresi olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. İşyeri açılışımızın 15 Temmuz tarihine yakın olması sebebiyle, şehit yakınları ile gazilerimize ücretsiz ikramlarımız olacak “ dedi. (MEİ-EFE)




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