Simav’da ’beyaz masa’ birimi yenilendi

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ’Beyaz Masa’ biriminin hizmet üreterek,koordinasyon merkezi olarak hizmet verdiğini belirtti.

Başkan Özkan, “Göreve başladığımız günden bu yana, hızlı bir şekilde yeniden yapılanma sürecine giren Simav Belediyesi’nde, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini değerlendirerek ilgili birimlere yönlendirilmesi amacıyla çalışma başlattık. Sözlü taleplerin de alındığı birimde, kayıtlı 6 bin istek ve şikayet bulunuyor. Genel olarak Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren konular ilgili birimlerce değerlendirilerek çözüme kavuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1994 yılında, İstanbul Büyükşehir bünyesinde ilk defa uygulamaya konulan ‘Beyaz Masa’ sistemi, Simav Belediyesi’nde de yeni kurumsal kimliğiyle hizmet vermeye başladı. Beyaz Masa’nın görevlerini önümüzdeki günlerde daha da artırarak, belediyemizi halkımızın hizmetine daha fazla açmış olacağız. Beyaz masaya yapılacak olan tüm başvuruları arşivleyerek, vatandaşlarımızın talep ve hizmet alımlarını takip edeceğiz. Simav halkına hayırlı olsun” dedi.

Simav Belediyesi’nin ‘beyaz masa’ birimine başvuruda bulunan, Söğüt köyü’nden Hasan Cintosun, "Köyümde ürettiğim organik sebze ve meyveleri Simav’ın pazar yerinde satabilmek için, "pazarcı kartı" başvurusu yaptım. Belediye’nin Beyaz Masa birimi tarafından bilgilendirildim. Uygulamadan memnun kaldım” şeklinde konuştu. (MEİ-EFE)