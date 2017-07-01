Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Başkanı Fatih Aydar’ın cenaze törenine ailesi, yakınları, protokol ve binlerce vatandaş katıldı.

Cenaze törenine katılan vatandaşlar genç İşadamı’nın uğradığı saldırı sonucu vefatından dolayı üzüntülerini ifade ettiler. Eczacı Fatih Kalaycık, “ Fatih, fakir babasıydı, herkesin elinden tutardı, dağ gibi yiğit bir adamdı, mekanı cennet olsun” dedi.

Mehmer Ali Kaya (49) “Fatih’in babasının arkadaşıyım, çok iyi bir evlat yetiştirmiş, değerli bir arkadaşımızdı, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum” dedi.

Aydar, Halilağa Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mahalle Kabristanında toprağa verildi.

Zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (MEİ-EFE)