Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 15:27

Simav’da bıçaklanarak öldürülen genç iş adamı Fatih Aydar son yoculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde önceki gün uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç işadamı Fatih Aydar, son yolculuğuna uğurlandı.

Simav’da bıçaklanarak öldürülen genç iş adamı Fatih Aydar son yoculuğuna uğurlandı

01 Temmuz 2017 15:27


Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Başkanı Fatih Aydar’ın cenaze törenine ailesi, yakınları, protokol ve binlerce vatandaş katıldı.


Cenaze törenine katılan vatandaşlar genç İşadamı’nın uğradığı saldırı sonucu vefatından dolayı üzüntülerini ifade ettiler. Eczacı Fatih Kalaycık, “ Fatih, fakir babasıydı, herkesin elinden tutardı, dağ gibi yiğit bir adamdı, mekanı cennet olsun” dedi.


Mehmer Ali Kaya (49) “Fatih’in babasının arkadaşıyım, çok iyi bir evlat yetiştirmiş, değerli bir arkadaşımızdı, kederli ailesine baş sağlığı diliyorum” dedi.


Aydar, Halilağa Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mahalle Kabristanında toprağa verildi.


Zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!