Simav’da ’büyük hayır ve toplu sünnet merasimi’

Yarım asra yakın bir geçmişi olan büyük hayır ve toplu sünnet merasimi Simav Belediyesinin sponsorluğunda yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen etkinliğe, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, İl Genel Meclisi üyeleri, protokol üyeleri, sünnet çocukları ile aileleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Belediye meydanında dualar ile başlayan büyük hayır etkinliklerinde müzik ve folklor ekipleri büyük ilgi topladı. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, toplu sünnet merasimi ve büyük hayır için 220 bin lira harcandığını belirtti. Özkan, “Bugün yine Simav tarihi bir günü yaşatıyor. Simav yıllar önce depremler, sel baskınları, depremler yaşamış, büyük felaketler görmüş. Bundan dolayı şehrimizin ileri gelenleri bir hayır yapalım demişler. Daha önceki yıllarda Serenatlı dediğimiz bir mevkide hasırlar serilerek evlerden kaşık getirilerek bu gelenek yapılmış. Her yıl bu geleneğin Belediyemiz ve Simavlı hayırseverler tarafından yürütülmesine çalışılmaktadır. Bu gördüğünüz toplu sünnet töreninde, bu yıl da yine Simavlı hayırseverlerin yaklaşık 220 bin lira katkısıyla bu etkinliği yaptık. 14 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Toplu sünnet törenimize ve büyük hayrımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, çocuklarımızı kutluyorum, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.

Etkinlikte sünnet olan 14 çocuğa, Simav Belediyesi tarafından bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca, sünnet çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunmak üzere bir yardım sandığı oluşturuldu.

Sünnet çocuğu Eyüp Kahraman’ın annesi Ebru Kahraman Simav Belediye Başkanına yardımlarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Simav AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, “Büyük hayrın yapılmasında emeği geçen Süleyman Özkan ve hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Etkinliğe Kütahya’dan katılan İbrahim Yiğit ise, “Dünya ayakta kaldığı sürece yaşatılması gereken bir kültür diye düşünüyorum. Bu kültürü yaşatan belediye başkanlarına, Simav halkına, önder olan büyüklerimize saygılarımı, teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Etkinlikteki görüşlerini belirten Filiz Yılmazer, “Simav’ın büyük hayrında bulunmaktan gurur duyuyoruz. 14 çocuğumuzu sünnet ettirdiler, çok memnunuz, yemekleri çok güzel” şeklinde konuştu.

Büyük hayır ve toplu sünnet törenine Salihli’den katılan Tuğba Aydın, Simav Belediye Başkanı’na ve Simav halkına teşekkür ettiğini belirterek, hem büyük hayır hem de Eynal Kaplıcaları için geldiklerini ifade etti.

Büyük hayır ve toplu sünnet merasimini değerlendiren Başkan Özkan da, “Simav geleneksel büyük hayır ve toplu sünnet töreni bu sene 12 – 13 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Yaklaşık 30 bin kişiye yemek hazırlığımız oldu. Mali külfeti Simavlı hayırseverlerimiz ve ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Hayrımızın esas sebebi, Simav yıllar önce üç büyük yangın geçirmiş, Simav tamamen yanmış. Depremler geçirmiş, göl taşmış. Bu sebeple, bu belaların def-i için hayır yapılmasına karar verilmiş. Biz de bu geleneği yıllardan beri halkımızla beraber devam ettiriyoruz. Yaklaşık maliyeti 220 bin lira civarındadır. 14 çocuğumuzu sünnet ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah bu işi yapanlardan razı olsun, hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Simav Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen toplu sünnet merasimi ve büyük hayır, 30 bin kişiye verilen yemek ikramının ardından yapılan dua ile sona erdi.