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07 Haziran 2018 12:03

Simav’da ’Cami-gençlik’ buluşması

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ilçe Müftülüğü tarafından ’Cami-gençlik’ buluşması etkinliği düzenlendi.

Simav’da ’Cami-gençlik’ buluşması

07 Haziran 2018 12:03

Cumhuriyet meydanındaki tarihi Nasuh Ağa camisi önünde 350 gencin katıldığı iftar programında, gençlik koordinatörü hafız İbrahim Değmen tarafından dualar edildi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.


Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Camide birlikte oldukları gençlerle, iftar sofrasında buluşmanın sevincini ve huzurunu yaşadığını ifade etti. Yavuz “ Diyanet Başkanlığı tarafından başlatılan Cami-Gençlik buluşması etkinliklerine ilçemizdeki 350 gencimizle birlikte iftarda buluşarak katıldık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle her platformda birlikte olmayı amaçlıyoruz” dedi. (MEİ-EFE)




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