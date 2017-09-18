Simav’da deve turları

Özellikle çocukların ve bayanların ilgi gösterdiği deve turları için 10 TL ödeniyor.

Deve sahibi Murat Akça (50), Güreş şampiyonu olan ‘Rüzgarın oğlu’ adlı devesiyle turlar düzenlediğini ifade etti. Akça “ Denizli’nin Sarayköy ilçesinden Simav’a getirdiğim develerin hepsi şampiyon develerdir. Son olarak Buldan ve Milas’ta üç yıl şampiyon olan devem rüzgarın oğlu ile önemli kazançlar elde ettim. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ın göstermiş olduğu ev sahipliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Deve turlarına ilk kez katılan çocuklar ve bayanlar, Simav’da bulunmayan bir binek ile tur yapmak ve fotoğraf çektirmenin tadını çıkardıklarını belirttiler. (MEİ-EFE)