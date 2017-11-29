Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 10:40

Simav’da ekmek gramajı denetimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan ekmek fırınları ile ekmek satışı yapan işyerlerini denetledi.

Simav’da ekmek gramajı denetimi

29 Kasım 2017 10:40

Zabıta ekipleri, ekmek fırınlarında yaptığı denetimlerinde, ekmek gramajlarının eksik olup olmadığını inceledi.


Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçe genelindeki ekmek fırınlarında hiçbir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti. Özkan, “Özellikle köylerdeki taş fırınlarda yapılan ekmekler, ilçe merkezindeki bakkallarda satılıyor. Çarşamba pazarına köylerden getirilen ekmekler dahil olmak üzere, ekşi mayalı ekmeklerin sık sık denetimlerini yapıyoruz. Ekmek fırınlarımızda yapılan gramaj kontrollerinde, olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Fırıncılarımızın, ekmek gramajı ile hijyen şartlarına titizlik gösterdiklerini gördük. Esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Ancak ekmek israfına karşı aynı hassasiyeti gösterdiğimiz söylenemez. Ülke genelinde gündeme gelen ekmek israfı konusunda, Simavlı hemşerilerimizin de israf yapmadan ekmek tüketmelerini gönülden istiyor, gösterilecek hassasiyet için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç