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Simav'da ekmek zammı 5 ay sonra uygulamaya konuldu

Kütahya’nın Simav ilçesinde, ekmek zammı 5 ay sonra uygulamaya konuldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, ekmek zammı 5 ay sonra uygulamaya konuldu.


Daha önce 250 gram ve 1 TL olan ekmeğin, 1 TL 25 kuruştan satılacağı belirtildi.


Simav Fırıncılar ve Gıda Maddeleri Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Tahir Özlüer, 26 Mart 2018 tarihinde alınan kararın uygulamaya konulmasıyla, 250 gram ekmeğin fiyatını 1 lira 25 kuruş olarak belirlediklerini ifade etti. Özlüer, "19 Mart 2018 tarihinde yönetim kurulumuz tarafından tespit edilen ekmek fiyatının, 26 Mart 2018 tarih ve 104 sayılı kararı ile 250 gram ekmeğin fiyatını 1 lira 25 kuruş olarak belirleyip karar almıştık. Günün şartlarını ve esnafımızın isteklerini dikkate alarak, yaklaşık 5 ay sonra 250 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan satmaya başladık" dedi. (MEİ-EFE)

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