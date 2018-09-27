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Simav'da elma bereketi, bir ağaç yaklaşık 500 kilo ürün veriyor

Kütahya’nın Simav ilçesindeki elma üreticileri son 10 yılın en bereketli sezonunu geçiriyor.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki elma üreticileri son 10 yılın en bereketli sezonunu geçiriyor. Meyveler arasında piyasa değeri her bütçeye uygun olan elmanın bereketi, üreticini yanı sıra tüketiciyi de sevindirdi.


Elma üreticisi Mehmet Er (75) elmanın düzenli tüketildiği zaman mucizevi etkilerinin görüldüğünü ifade etti. Er “ Bu yıl elma hasadımız çok bereketli oldu, bir ağaçtan tam 500 kilo elma topladık, diğer ağaçlarımız da aynı verimde. Vatandaşın elma tüketmesine katkıda bulunmak için, komşularımıza ve çevremizdekilere elma ikram ettik. Pazardaki tezgahlarda elma, 2 ile 3 lira arasında satılıyor. Büyüklerimizin bize aktardığı bilgilere göre, Lokman Hekim'in tavsiyesi olan elmanın çok vitaminli ve doğal bir antioksidan özelliği olduğunu biliyoruz. Her gün bir elma tüketilmesini herkese tavsiye ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)

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