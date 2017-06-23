Simav’da Enderun usulü teravih namazı

Makamlarla ve ilahilerle zenginleştirilmiş olan Enderun usulü teravih namazına, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ile, bin 500’ e yakın bay ve bayan vatandaş katıldı.

Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Enderun usulü teravih geleneğini devam ettirilmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti. Yavuz “ Enderun usulü teravih namazı bizlere ecdadımızdan kalan bir hatıradır. Diğer teravih namazlarından farkı ise zenginleştirilmiş olmasıdır “ dedi. 3 imam tarafından kıldırılan teravih namazının her dört rekatından sonra makamlı ilahiler okundu. Enderun usulü kılınan teravi namazından sonra ilçe Müftüsü İbrahim Yavuz’un yaptığı dua ve Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan’ın, Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi, kıraat hocası Yrd. Dç. Dr. İbrahim Uludaş,ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim görevlileri Mahmut Şevket Öztürk ve Abdülhalim Başal’a hediye takdimi ile sona erdi. (MEİ-EFE