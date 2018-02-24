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24 Şubat 2018 12:01

Simav’da engellilere mobil şarj istasyonu

Simav ilçesinde akülü tekerlekli sandalye kullanan engelliler için Cumhuriyet Meydanı’na ’engelli araçları şarj istasyonu’ konulduSimav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, sosyal belediyecilik anlayışıyla, her kesimden vatandaşlarla, engelli vatandaşların yaşam biçimlerine uygun hizmet verdiklerini belirtti.

Simav’da engellilere mobil şarj istasyonu

24 Şubat 2018 12:01

Simav ilçesinde akülü tekerlekli sandalye kullanan engelliler için Cumhuriyet Meydanı’na ’engelli araçları şarj istasyonu’ konuldu


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, sosyal belediyecilik anlayışıyla, her kesimden vatandaşlarla, engelli vatandaşların yaşam biçimlerine uygun hizmet verdiklerini belirtti.


Engellilere yönelik pek çok hizmet ve projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Özkan, “Termal kent Simav’da eksikliği görülen engelli şarj istasyonu sayısını ihtiyaca göre çoğaltacağız. Engelli vatandaşlarımızın sürekli dile getirdikleri kaldırım çalışmalarımızı da uygulama programına aldık” dedi. (MEİ-EFE)




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