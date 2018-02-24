Simav’da engellilere mobil şarj istasyonu

Simav ilçesinde akülü tekerlekli sandalye kullanan engelliler için Cumhuriyet Meydanı’na ’engelli araçları şarj istasyonu’ konuldu

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, sosyal belediyecilik anlayışıyla, her kesimden vatandaşlarla, engelli vatandaşların yaşam biçimlerine uygun hizmet verdiklerini belirtti.

Engellilere yönelik pek çok hizmet ve projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Özkan, “Termal kent Simav’da eksikliği görülen engelli şarj istasyonu sayısını ihtiyaca göre çoğaltacağız. Engelli vatandaşlarımızın sürekli dile getirdikleri kaldırım çalışmalarımızı da uygulama programına aldık” dedi. (MEİ-EFE)